Portovesme: Urso, firmato addendum per la ripresa delle attivita' industriali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cagliari, 22 feb - 'Con la firma dell'Addendum, una tappa fondamentale che ci si attendeva da tanto tempo, ma non risolutiva, un importante traguardo ma non l'ultimo rispetto agli altri altrettanto fondamentali tasselli propedeutici alla risoluzione definitiva'. Questo il commento delle organizzazioni sindacali, Rsa e Filctem, Femca e Uiltec della Sardegna sud occidentale dopo la firma dell'addendum per il rilancio dell'Eurallumina. 'Fondamentale dare gambe agli impegni, primo tra tutti l'adozione del Nuovo redigendo Dpcm Energia Sardegna, dando gambe quanto prima alla realizzazione della Dorsale del gas metano in Sardegna di cui l'Eurallumina risulterebbe il maggiore e principale fruitore di gas metano (35/40% rispetto al totale dei volumi)'.

I sindacati sottolineano poi che 'senza l'arrivo del gas metano l'Eurallumina non riparte'. Quindi l'auspicio che prima del 31 maggio 'le criticita' possano risultare gia' in fase di avvio alla loro definitiva risoluzione'.

