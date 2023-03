Portovesme: Solinas, Glencore chiarisca sue intenzioni su stabilimenti sardi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cagliari, 29 mar - Attenzione alta sulla vertenza e monito alla Glencore: 'Deve fare chiarezza e dichiarare apertamente quali sono le sue reali intenzioni sugli stabilimenti di Portovesme e di San Gavino'. E' la presa di posizione del presidente della Regione Christina Solinas in attesa che termini l'incontro tra i rappresentanti dell'azienda e i rappresentanti del ministero delle Ipprese e made in Italy per affrontare la questione energetica. "Approvo pienamente, dunque - dice Solinas - la decisione del Governo di convocare l'Azionista al Ministero. Constatiamo con rammarico come non sia emersa una posizione chiara sul futuro degli impianti, pur in presenza di condizioni oggettivamente favorevoli per la ripresa delle produzioni, quelle medesime condizioni che sono state accettate da altre realta' industriali energivore. Con i dati attualmente disponibili, e con la conferma del credito di imposta per i prossimi 3 mesi, appare sempre piu' chiaro che il problema non e' il costo dell'energia. Pertanto la societa' ha il dovere di fare chiarezza sulle sue reali intenzioni'. Ribadendo vicinanza ai lavoratori il governatore della Sardegna aggiunge: "L'azienda, ribadisce la Regione, in linea con il Ministero, non puo' continuare ad utilizzare le risorse pubbliche senza dare garanzie alle istituzioni e ai lavoratori che vivono una situazione gia' di per se' complessa - aggiunge ancora -. Credo che la decisione assunta dai lavoratori di allentare il blocco di entrate e uscite dalla Portovesme per i materiali utili al mantenimento della marcia attuale, sia l'ennesima prova di buona volonta' .Una buona volonta' cui deve fare riscontro la chiarezza delle intenzioni da parte di Glencore: se la multinazionale intende abbandonare le attivita' a Portovesme ha il dovere di comunicarlo, e Regione e Governo troveranno le soluzioni a garanzia dei lavoratori'.

