Portovesme: Pd-Avs, Governo in forte ritardo, rischio smobilitazione

Da audizione Glencore emerge assenza interesse imprenditori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - "L'audizione dei sindacati e dei rappresentanti della Glencore, alla quale abbiamo partecipato, ha mostrato come il Governo sia in forte ritardo su tutto, dal Dpcm energia per la metanizzazione al 'buyer' della linea zinco per Glencore di cui il ministro Urso aveva parlato a dicembre al ministero e in Sardegna".

Cosi' in una nota i deputati Silvio Lai (Pd) e Francesca Ghirra (Avs) sulle audizioni relative al polo industriale di Portovesme convocate dalla commissione Attivita' produttive alla Camera.

"Dopo quasi 5 mesi - scrivono i parlamentari - il risultato e' il nulla, nessun accesso in 'data room', nessun nome sullo sfondo che arrivi dal ministero e dalle sue interlocuzioni.

Le nostre preoccupazioni sono aumentate dopo l'audizione di oggi dell'ad Davide Garofalo, il quale a domanda da noi posta ha confermato la totale assenza di accessi alla 'data room' di imprenditori interessati all'acquisto; di un numero potenziale di occupati con il progetto 'black mass' di 200-300 tra diretti e indiretti; che il progetto 'black mass' non potra' partire prima del 2028. Il quadro complessivo che emerge dalla vicenda Glencore e' quello di una smobilitazione con una perdita netta di occupazione di almeno 7-800 persone in meno e di un bluff da parte del Governo che aveva affermato che la produzione di zinco e' strategica per l'Italia e di avere pronto un acquirente per la linea zinco che e' stata spenta dalla societa'".

