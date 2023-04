Portovesme: Bergamotto, no Glencore a ripresa produzione, 12 aprile nuovo tavolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - Nell'incontro che si e' tenuto oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Portovesme "sono emerse posizioni considerate non rinunciabili da entrambe le parti". Nello specifico, si legge in una nota del ministero, Glencore non ha recepito la necessita' di dare certezza alla ripresa delle attivita' produttive. 'Sono tornata a chiedere ufficialmente la ripresa della produzione - spiega il sottosegretario Fausta Bergamotto - ma i vertici dell'azienda non hanno acconsentito. Il problema non e' solamente il costo dell'energia, quanto la necessita' per il gruppo Glencore di mettere in campo un progetto di riconversione che vada verso l'economia circolare, come hanno affermato i presenti. Noi siamo pronti ad aiutarli per la riconversione industriale, ma occorrono garanzie per il presente e per il futuro dei lavoratori, che allo stato non ci sono state evidenziate". Il tavolo al Ministero e' stato nuovamente convocato per il prossimo 12 aprile.

Com-Cel

