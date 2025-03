Portovesme: Avs, Urso chiarisca su litio Glencore tra progetti strategici Ue

Ghirra, 'su natura progetto, occupazione e tutela salute' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - 'Tra i 47 progetti strategici adottati dalla Commissione europea per potenziare le capacita' nazionali di materie prime strategiche, quattro sono di societa' con sede in Italia, tutti nel riciclo, tra cui il progetto sul litio di qualita' per le batterie che la Glencore avrebbe intenzione di realizzare nel sito di Portovesme, in Sardegna'. Lo evidenzia in una nota Francesca Ghirra, capogruppo Avs nella commissione Attivita' produttive della Camera, la quale ha chiesto che i ministro delle Imprese, Adolfo Urso e i rappresentanti della Glenclore siano auditi nella Commissione stessa.

'Nelle ultime occasioni in cui e' stato possibile chiedere notizie sul destino della Portovesme srl al ministro Urso - aggiunge - ci e' stato risposto che un nuovo player era interessato a rilevare la produzione della linea zinco, ma che nulla si sapeva del progetto litio all'esame della Commissione europea. Non abbiamo pertanto avuto modo di conoscere quale sia la natura del progetto, le sue ricadute occupazionali e come sara' garantita la salvaguardia dell'ambiente e della salute, chiediamo percio' una rapida audizione'.

Bof

