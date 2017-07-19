Portogallo: al voto per secondo turno presidenziali, candidato centro-sinistra favorito

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 feb - Urne aperte in Portogallo per il secondo turno delle elezioni presidenziali.

Al ballottaggio sono chiamati 11 milioni di persone per eleggere il successore del presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Il candidato socialista di centro-sinistra, il 77enne Antonio Jose' Seguro, e' dato per favorito contro il rivale di estrema destra Andre' Ventura, 43 anni. I sondaggi indicano che Seguro potrebbe staccare nettamente Ventura nel confronto diretto, dopo che il mese scorso, durante il primo turno elettorale, nessuno degli undici candidati in corsa ha ottenuto piu' del 50% dei voti necessari per la vittoria.

Secondo gli osservatori politici, pero', anche se Ventura dovesse uscire sconfitto, gia' il fatto di essere riuscito ad arrivare al ballottaggio e' un traguardo importante per lui e il suo partito: il Chega, che tradotto significa Basta, e' rapidamente diventato una forza significativa nella politica portoghese, ulteriore segno dello spostamento verso destra delle preferenze politiche in Europa. Il vincitore dovrebbe entrare in carica il 9 marzo, succedendo appunto a de Sousa, che guida il Paese dal 2016.

