Portogallo: ad aprile l'inflazione sale del 7,2%, il top dal 1993

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma 11 mag - I prezzi al consumo in Portogallo hanno continuato ad aumentare ad aprile, con un aumento del 7,2% in un anno, contro il 5,3% del mese precedente, come ha annunciato l'Istituto nazionale di statistica. Secondo l'Ine, l'inflazione osservata in questo periodo e' la piu' alta dal marzo 1993. A determinare la tendenza e' in particolare il forte aumento dei prezzi dei prodotti energetici (+26,7%), il piu' alto da maggio 1985.

Guardando alla variazione mensile, i prezzi sono aumentati del 2,2% ad aprile, contro il 2,5% di marzo.

L'indice dei prezzi armonizzato, che consente il confronto con altri Paesi della zona euro, e' balzato del 7,4% su base annua ad aprile, rispetto al 5,5% di marzo, stabilendo un nuovo record in Portogallo dalla creazione di questo indicatore nel 1996.

