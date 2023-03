Porto Venezia: nel 2023 previsti 500mila croceristi, +42% prestazioni ormeggio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 23 mar - Nel 2023 il calendario croceristico di Venezia prevede 243 toccate che porteranno in laguna 550 mila turisti , gestiti per il 90% circa in modalita' homeport. Grazie alle prenotazioni effettuate quest'anno da 24 compagnie di crociera (rispetto alle 21 dell'anno passato), si prevede nel 2023 un aumento medio annuo del +42% nel numero delle prestazioni di ormeggio, pilotaggio e rimorchio riservati alle crociere. Venezia e il suo porto continuano quindi il loro percorso verso l'adozione di un modello di crocieristica sempre piu' sostenibile per il contesto urbano della citta' storica e per l'ecosistema lagunare. Durante questo anno e mezzo di lavoro sono stati individuati, adeguati e messi in esercizio approdi temporanei diffusi in area Porto Marghera (banchine Liguria e Lombardia), si e' favorito il dual use del terminal ro-ro di Fusina ed e' stata avviata una sperimentazione di successo a Chioggia nel segmento delle crociere luxury. Si e' concluso inoltre lo studio di accessibilita' nautica del canale Malamocco-Marghera e si e' avviata la progettazione di fattibilita' per l'attrezzamento dei due approdi in Canale Nord e per la nuova stazione passeggeri.

Nel 2023 la struttura commissariale avviera' e approvera' la progettazione di manutenzione dei canali, approvera' la progettazione degli accosti Canale Nord e della nuova stazione e affidera' il progetto definitivo di quest'ultima, avviera' inoltre la progettazione di interventi per il miglioramento dell'accessibilita' nautica. Entro la fine dell'anno si concludera' anche l'intervento di miglioramento fruibilita' e sicurezza delle banchine Liguria e Lombardia e verranno consegnati i lavori per il primo accosto temporaneo in Canale Nord.

