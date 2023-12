Porto Venezia: 5 bandi per 12 mln dall'Interreg Italia-Croazia 2021-2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 18 dic - Il Porto di Venezia (e Chioggia) vede ammessi i finanziamenti per 5 progetti da oltre 12 milioni di euro complessivi nell'ambito del primo bando per i Progetti Standard del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2021-2027, gestito dalla Regione del Veneto.

In particolare, all'Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e' stato riconosciuto il ruolo di coordinatore dell'innovativo Digiports -Digital Twins applications for safer and greener Adriatic Ports operations.

Finanziato con oltre 2,3 milioni di euro (di cui oltre 480mila euro destinati dall'autorita' portuale di Venezia e Chioggia), il progetto sviluppera' l'applicazione dei digital twin o gemelli digitali, degli ecosistemi portuali al fine di efficientare sia i processi di gestione che le operazioni portuali negli scali veneti e in quelli di Ravenna, Trieste, Rijeka, Ploce, Zadar e Split.

Gli altri 4 progetti di cooperazione tra i porti italiani e croati ammessi a finanziamento sono: Mileport per il miglioramento dell'accessibilita' dell'ultimo miglio dei porti adriatici e Cresport per garantire ai porti dell'area un'infrastruttura IT piu' sicura e resiliente. A questi si aggiungono le azioni: Cross-Connect per lo sviluppo di un sistema integrato multimodale marittimo-terrestre di gestione del flusso passeggeri e dei bagagli e Adrijoroutes che vede otto citta' marinare delle due sponde adriatiche impegnate per incrementare la sostenibilita' ambientale, sociale e culturale del turismo dal mare. L'impegno finanziario dei porti di Venezia e Chioggia per queste 5 azioni e' di circa 1,7 milioni di euro, co-finanziati al 100% a fondo perduto.

