Porto Trieste: a gennaio primo corridoio doganale con interporto di Furnitz in Carinzia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 30 nov - Partira' a gennaio e colleghera' il porto di Trieste con l'interporto di Furnitz in Carinzia, il primo e unico corridoio doganale internazionale europeo: i container in arrivo potranno essere caricati direttamente dalla nave al treno cargo e prendere la strada del Nord e Centro Europa senza controlli doganali, che verranno effettuati successivamente all'arrivo in Austria. Un vantaggio importante per la merce, che viaggera' piu' velocemente e con un alleggerimento delle procedure amministrative, e consentira' di aumentare l'intermodalita' mare-ferro. Resteranno in capo al porto di Trieste i controlli di sicurezza e quelli obbligatori, per esempio i controlli sanitari.

A suggellare l'importanza della collaborazione tra i due Paesi, domani a Vienna, al Palazzo d'Inverno del Principe Eugenio, e' stata organizzata la cerimonia di firma degli accordi con i vari partner, tra cui il Ceo di OBB (le ferrovie austriache) Andreas Matthae, il presidente dei Porti di Trieste e Monfalcone Zeno D'Agostino, i rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane italiane e austriache, il governatore della Carinzia Peter Kaiser, l'ambasciatore d'Italia in Austria Stefano Beltrame e il ministro delle finanze austriaco Magnus Brunner.

'Con il primo corridoio doganale internazionale europeo tra due Stati - commenta Zeno D'Agostino - velocizziamo le procedure sia in import che in export verso un nodo importante, dal punto di vista ferroviario, per Trieste ma anche per l'Austria, e per tutto il Centro ed Est Europa con l'effetto di migliorare la nostra competitivita' internazionale'.

Com-col-ric

(RADIOCOR) 30-11-22 10:24:29 (0220)INF 5 NNNN