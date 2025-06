Porto Genova: Pichetto, per trasferimento Superba iter valutazione ambientale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - "Per la valutazione della compatibilita' ambientale proseguira' il consueto iter procedimentale. Differentemente, attese le determinazioni del giudice amministrativo, l'eventuale assenza di conformita' del nulla osta di fattibilita' alle previsioni di legge sara' valutata nella fase finale del rilascio del titolo abilitativo all'edificazione dell'impianto". Lo ha chiarito il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo nell'Aula della Camera per il question time a un'interrogazione Avs sull'impatto ambientale relativo al trasferimento dei depositi chimici della societa' Superba nel porto di Genova. Il ministro ha ricordato che il progetto della societa' Superba "prevede la delocalizzazione delle attivita' di stoccaggio e movimentazione dei prodotti liquidi chimici in un nuovo deposito, da realizzare nel Ponte Somalia all'interno del Porto di Genova, tra la calata Tripoli e la Calata Mogadiscio. Per il progetto in parola, lo scorso 2 gennaio la societa' Superba ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, che e' tuttora in corso".

