Porti: Rixi, Italia puo' diventare grande piattaforma logistica se lavorano insieme

Ci vuole un coordinamento comune (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rivisondoli, 25 gen - L'Italia deve migliorare la sua attivita' portuale, creando un coordinamento tra i 16 porti italiani che non devono farsi concorrenza tra loro. Lo ha affermato Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, intervenendo all'iniziativa della Lega "Idee in movimento" in corso in Abruzzo. 'L'Italia puo' diventare una grande piattaforma logistica. Oggi non lo e'. Tutti i porti italiani insieme fanno meno di quello di Rotterdam' perche' 'ci siamo fatti spesso concorrenza in casa', ha detto Rixi, sottolineando che 'l'Italia puo' avere un grandissimo ruolo come ingresso delle merci in Europa' ma per avere questo ruolo serve che ci sia un lavoro comune. Serve 'far nascere e crescere una societa' che faccia da coordinamento tra i porti italiani, perche' le migliori pratiche diventino comuni e le merci possano arrivare al porto piu' vicino e non dove possono essere accolte' anche se il porto e' piu' lontano, ha continuato Rixi. In questo quadro, Rixi ha ricordato che 'il 5 (febbraio) il ministro Salvini firmera' con l'India a Roma un accordo' e in quella occasione 'voglio presentare una squadra di 16 porti italiani che lavorano insieme, altrimenti il rischio e' che i porti del Centro e del Sud restino marginali'. Per Rixi, e' importante 'presentarsi come una offerta comune' e i porti vanno 'infrastrutturati in modo tale da fare intermodalita' in maniera forte', concludendo che 'se riusciremo - e lo faremo - a fare il ponte, la Sicilia diventera' una piattaforma che nessuno ha' al centro del Mediterraneo.

