Porti: ok Ue accordo Apm/Maersk con operatori per acquisti congiunti a certe condizioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 lug - La Commissione Ue ha pubblicato orientamenti informali sulla compatibilita' con le norme in materia di concorrenza di un accordo di sostenibilita' per l'acquisto congiunto e la definizione di specifiche tecniche per le attrezzature elettriche per la movimentazione di container utilizzate nei porti. Cio' accelererebbe il passaggio dalle attrezzature diesel a quelle elettriche nei porti della Ue, contribuendo a ridurre le emissioni di Co2. Il caso riguarda Apm Terminals, un operatore di terminal portuali parte del gruppo danese Maersk, ha chiesto alla Commissione di fornire tali orientamenti su un accordo con altri operatori di terminal portuali per l'acquisto congiunto e la definizione congiunta di specifiche tecniche minime per straddle carrier (veicoli per sollevare carichi pesanti) e shuttle carrier elettrici a batteria. Si tratta di un tipo comune di attrezzatura per la movimentazione di container utilizzato nei porti. L'accordo proposto non solleva preoccupazioni di concorrenza, dice Bruxelles, a condizione che includa alcune garanzie volte a garantire, tra l'altro, la possibilita' per gli operatori dei terminal portuali partecipanti di continuare ad acquistare autonomamente i vettori straddle e shuttle; che il volume di domanda messo in comune tramite l'accordo sia limitato e non dia luogo a effetti anticoncorrenziali nei confronti dei fornitori di questi prodotti; che lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo concorrenziale tra gli operatori dei terminal partecipanti rimanga limitato a quanto.

strettamente necessario per il funzionamento dell'accordo.

(RADIOCOR) 09-07-25 12:07:19 (0308)INF,EURO 5 NNNN