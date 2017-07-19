Porti: ok a valutazione di impatto ambientale del porto turistico di Fiumicino -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - Il nuovo porto turistico-crocieristico avra' una funzione primaria di marina per yacht di grandi dimensioni, oltre a un attracco per una singola nave da crociera, che sara' a disposizione di tutte le compagnie, elevando la funzionalita' del porto. Un parco pubblico e un albergo di standard internazionale, insieme ad aree destinate a servizi per gli utenti e i visitatori, completano il profilo del maxi-progetto.

Secondo dati citati dalla stessa Fiumicino Waterfront, 'il contributo al Pil italiano sara' di oltre 500 milioni nella fase di costruzione e di circa 400 milioni all'anno nella fase operativa. Inoltre, e' stata stimata la creazione di 2.000 posti di lavoro all'anno durante i quattro anni previsti per il cantiere e di oltre 5.000 posti di lavoro (a tempo indeterminato) nella fase operativa'. Attenzione e' stata dedicata alla viabilita' dell'area di Isola Sacra. Al riguardo, si legge nella nota con cui si annuncia l'ok alla Via, 'Fiumicino Waterfront si e' impegnata a partecipare attivamente al miglioramento della mobilita' locale, attraverso la realizzazione, insieme ad altri player pubblici e privati, delle opere di compensazione ritenute necessarie dal Soggetto attuatore, il Comune di Fiumicino'. Le opere di compensazione, cosi' come l'armonizzazione con le altre infrastrutture previste nell'area, saranno discusse e pianificate da un tavolo di lavoro ('Tavolo della Viabilita''), avviato lo scorso marzo e coordinato dal Sindaco di Fiumicino, che vede la partecipazione di tutti i enti coinvolti (Regione Lazio, Anas, Ferrovie dello Stato Italiane, Citta' Metropolitana di Roma, Aeroporti di Roma, Fiumicino Waterfront tra gli altri).

