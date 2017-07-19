Porti: Mit, Salvini firma Dm nomine tre presidenti Adsp

Francesco Rizzo a capo Adsp Stretto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ott - Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato i decreti che nominano tre nuovi presidenti in altrettante Autorita' di Sistema portuale. Lo comunica una nota del Mit, informando che la scelta e' andata a: Francesco Mastro, nominato presidente Adsp del Mare Adriatico meridionale (porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli); Francesco Rizzo, presidente Adsp dello Stretto (porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline); Bruno Pisano, presidente Adsp del Mar Ligure orientale (porti della Spezia e Marina di Carrara).

'Le tre Autorita' di Sistema - aggiunge la nota del Mit - potranno ora proseguire con piena legittimita' nel mandato quadriennale, definendo indirizzi strategici e implementando i piani operativi nei rispettivi ambiti territoriali, grazie a una governance stabile e rinnovata'.

