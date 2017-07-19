Porti: Messina (Assarmatori), su riforma siamo cauti, ne riconosciamo importanza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 giu - "Sulla riforma portuale siamo stati e siamo tuttora molto cauti ma ne riconosciamo l'importanza". Lo ha detto il presidente di Assarmatori Stefano Messina all'annual meeting a proposito della riforma della governance portuale elaborata dal ministero dei Trasporti e all'esame della Commissione competente della Camera. "Riconosciamo l'importanza di una ricerca di una cabina di energia unica che puo' catalizzare gli investimenti privati nei porti dopo tanti anni di spesa esclusivamente statale - ha proseguito - A questo proposito dico ai colleghi armatori, imprenditori e terminalisti: il tempo in cui i soldi li mette solo lo Stato e' finito".

Messina ha sottolineato che il comitato direttivo di Assarmatori sta ponendo particolare attenzione sul dossier della riforma vista l'elevata complessita' della materia.

fon

(RADIOCOR) 16-06-26 11:26:40 (0273) 5 NNNN