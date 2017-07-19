Porti: Meloni, con riforma governance meno frammentazioni e piu' attrattivita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - L'Esecutivo intende portare avanti una "visione di sistema" della blue economy "anche su un altro fronte decisivo, che e' quello della logistica portuale". Lo ha indicato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato in occasione dell'evento di Confindustria "Genova e Liguria capitali dell'economia del mare 2026", in corso nel capoluogo ligure. "Il Governo - ha ricordato - ha approvato una riforma della governance portuale che ha obiettivi molto precisi: superare le frammentazioni, sviluppare una pianificazione strategica nazionale, aumentare l'attrattivita' dei nostri porti nello scenario internazionale".

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