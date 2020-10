Porti: Consulta, legittima l'Autorita' portuale Stretto di Messina -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ott - L'istituzione di una nuova Autorita', con sede a Messina e comprensiva anche dei due porti calabresi, conclude la nota, non puo' essere considerata neppure irragionevole per le possibili interferenze con la disciplina della Zona economica speciale (ZES) della Calabria. Non si puo' infatti sostenere, come fa invece la regione Calabria, che l'unica soluzione costituzionalmente legittima sia la coincidenza tra le circoscrizioni territoriali dell'Autorita' di sistema portuale e quelle della ZES, poiche' il legislatore ha regolato espressamente i casi in cui taluni dei porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorita' con sede in altra Regione, come appunto nella fattispecie.

