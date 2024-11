Ponte Stretto: Uniontrasporti, da cantiere contributo di 23,1 mld a Pil -2

'Analisi rischio economico positiva per il 70%' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 nov - 'Lo studio - spiega Uniontrasporti - valuta la solidita' delle sue conclusioni sottoponendole ad un'analisi di sensitivita', tenendo cioe' conto delle possibili variazioni nel tempo, anche in negativo, dei vari parametri utilizzati; e sottopone l'opera anche a un'analisi del rischio economico che e' risultata positiva nel 70% dei casi, evidenziando un grado di rischiosita' assolutamente non elevato, e comunque attenzionato'. 'Oggi - commenta il presidente di Uniontrasporti Ivo Blandina - le conoscenze scientifiche, le tecnologie, il crescente livello di infrastrutturazione del territorio, reso possibile dagli ingenti investimenti del Governo, e i tempi, che allora non erano forse ancora maturi (nel 1953, quando la Camera di Commercio di Messina promosse un primo convegno sul Ponte, ndr), ci spingono a scartare l'opzione zero e a considerare seriamente i benefici che la realizzazione di questo collegamento stabile recheranno al tessuto sociale, economico e produttivo, non soltanto di Messina e della Sicilia, ma dell'intero sistema Paese'.

