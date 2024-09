Ponte Stretto: societa' SdM, allontanamento coste non rilevante per fattibilita'

Fenomeno noto, movimento inferiore a 1 mm/anno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 set - La societa' Stretto di Messina Spa comunica in una nota che 'in riferimento ad alcune interpretazioni mediatiche in merito a nuove scoperte nei fondali dello Stretto da parte del Cnr, l'individuazione delle formazioni geologiche citate non e' rilevante ai fini della fattibilita' del ponte sullo Stretto di Messina'. 'E' noto, infatti - prosegue la nota - che le coste siciliana e calabrese sono soggette ad un seppur minimo allontanamento ampiamente considerato nel progetto definitivo del 2011 e nel suo aggiornamento del 2024'. 'Tra i vari aspetti di aggiornamento - spiega il comunicato - grazie agli studi effettuati dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Universita' La Sapienza di Roma e dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), con dati provenienti dai GNSS (Global Navigation Satellite Systems) prodotti dalla rete RING-INGV (Rete Integrata Nazionale GPS - rete per il monitoraggio in continuo delle deformazioni del suolo), si confermano le previsioni del Progetto Definitivo evidenziando che il movimento differenziale tra i due siti scelti per i piloni (Calabria-Sicilia) e' inferiore a 1 mm/anno'.

