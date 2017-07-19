Ponte Stretto: Salvini, se ok Corte dei Conti, i lavori partiranno a ottobre

A Porta a Porta, stasera su Rai 1 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 set - "Se la Corte dei Conti dara' il suo ok nelle prossime settimane, e' l'ultimo passaggio che manca per arrivare in Gazzetta Ufficiale, vuol dire nelle prossime settimane. Vuol dire che nel mese di ottobre, se arrivera' la bollinatura finale, si partira' con le opere accessorie". Cosi' il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite della puntata di Porta a Porta che andra' in onda stasera su Rai 1, risponde a Bruno Vespa che gli chiede quando partiranno i lavori del Ponte sullo Stretto. "E io ricordo - ha aggiunto - che il ponte e' solo la meta' dell'intero importo, perche' nascera' una metropolitana dello Stretto che unira' Messina e Reggio, ci saranno impianti sportivi, tantissime case nuove, porti turistici. Quindi sara' un acceleratore di sviluppo che Sicilia, Calabria ma l'intera Italia aspettano da 50 anni".

fil

(RADIOCOR) 18-09-25 19:05:14 (0673)PA,INF 5 NNNN