Ponte Stretto: Salvini ribadisce, 'obiettivo cantieri inizio 2026 se uniti'

'E non c'entra assolutamente nulla con il Pnrr' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 nov - 'Aspettiamo di leggere le motivazioni della Corte dei Conti entro questa settimana e, appena leggeremo i motivi di questo 'no', faremo tutte le nostre riflessioni. L'obiettivo, se tutti remano nella stessa direzione, e' di aprire i cantieri a inizio anno'. Cosi' il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, arrivando a un convegno a Milano. Rispetto al progetto, precisa il leader della Lega, 'non c'e' un euro del Pnrr per il Ponte, che e' totalmente finanziato da fondi statali col contributo di Regione Sicilia e Regione Calabria.

Non c'entra assolutamente nulla col Pnrr, non toglie soldi a Milano o a nessun'altra citta''.

