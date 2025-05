Ponte Stretto: Salvini lancia tour anti-mafia, al lavoro su riforme autostrade

Incontrera' istituzioni Messina e Reggio Calabria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 mag - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vice premier Matteo Salvini lancia il tour anti-mafia e nei prossimi giorni, in vista del via ai lavori del Ponte sullo Stretto, sara' sia a Messina che a Reggio Calabria per incontrare le istituzioni e ribadire il massimo impegno per contrastare la criminalita' in occasione della piu' rilevante opera infrastrutturale immaginata in Europa nei prossimi anni. Lo comunica una nota del Mit in cui si precisa che Salvini e' gia' al lavoro anche sul Decreto infrastrutture: 'in fase di conversione c'e' massima disponibilita' ad accogliere suggerimenti per migliorare i gia' ottimi passi in avanti su governance dei porti o riforma delle concessioni autostradali con l'obiettivo di tutelare i cittadini e contenere i pedaggi', spiega la nota.

Lab-com

(RADIOCOR) 25-05-25 11:32:10 (0180)INF 5 NNNN