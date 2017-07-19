Dati
            Notizie Radiocor

            Ponte Stretto: Salvini, inizia a settembre, dal 2032 si attraversa

            'Non ha senso non farlo se ci sara' AV in Calabria' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini, 27 ago - 'Entro settembre conto di partire con i lavori e la pre-cantierizzazione'. Cosi' il vicepremier Matteo Salvini nel corso del Meeting di Rimini parlando delle prossime tappe del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo gli ingegneri, riferisce il leader del Carroccio, 'il Ponte sara' attraversabile dal 2032'. L'opera sara' 'eccezionale dal punto di vista ingegneristico, ma e' piu' utile di quanto fosse vent'anni fa perche' adesso ci sono i cantieri e la progettazione per l'Alta velocita' in Calabria. Adesso sarebbe un non senso non avere il Ponte'.

