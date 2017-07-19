Ponte Stretto: Salvini, gli espropri saranno circa 400 su entrambe le sponde

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 ago - 'Gli espropri saranno circa 400 su entrambe le sponde e le persone coinvolte saranno indennizzate con una quota maggiore rispetto all'usuale. Tutti avranno soddisfazione. Il Ponte e' solo la meta' del costo complessivo perche' si porta dietro decine di chilometri di strade e ferrovie, ci sara' la metropolitana dello Stretto, con una fermata a Messina e una a Reggio'. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo questa mattina su Rtl 102.5. 'Ieri eravamo sulle prime pagine di tutto il mondo, essere osservati per un'opera pubblica senza precedenti porta l'Italia al centro dell'attenzione. Abbiamo approvato il progetto definitivo, il piano economico finanziario euro per euro. Poi fino al 2032 - ha aggiunto il ministro - tutto puo' succedere, abbiamo visto guerre, Covid, caro benzina, spero che la sorte ci accompagni. Con l'approvazione della Corte dei conti si partira' con il progetto esecutivo'.

