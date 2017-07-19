Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ponte Stretto: Salvini, gli espropri saranno circa 400 su entrambe le sponde

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 ago - 'Gli espropri saranno circa 400 su entrambe le sponde e le persone coinvolte saranno indennizzate con una quota maggiore rispetto all'usuale. Tutti avranno soddisfazione. Il Ponte e' solo la meta' del costo complessivo perche' si porta dietro decine di chilometri di strade e ferrovie, ci sara' la metropolitana dello Stretto, con una fermata a Messina e una a Reggio'. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo questa mattina su Rtl 102.5. 'Ieri eravamo sulle prime pagine di tutto il mondo, essere osservati per un'opera pubblica senza precedenti porta l'Italia al centro dell'attenzione. Abbiamo approvato il progetto definitivo, il piano economico finanziario euro per euro. Poi fino al 2032 - ha aggiunto il ministro - tutto puo' succedere, abbiamo visto guerre, Covid, caro benzina, spero che la sorte ci accompagni. Con l'approvazione della Corte dei conti si partira' con il progetto esecutivo'.

            ler

            (RADIOCOR) 08-08-25 09:22:13 (0182)PA,INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.