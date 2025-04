Ponte Stretto: Salvini, garantira' posti lavoro e crescita anche per Sicilia e Calabria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - 'Sicilia e Calabria sono fra le ultime regioni in Europa per occupazione: il Ponte che a breve aprira' i cantieri sara' una rivoluzione positiva, con almeno 120.000 nuovi posti di lavoro che garantiranno, per anni, sviluppo e benessere da Sud a Nord. Sono determinato ad andare fino in fondo, dopo decenni di chiacchiere, per dare futuro e speranza a migliaia di giovani e di imprenditori anche del Mezzogiorno'. Cosi' Matteo Salvini commentando i dati Eurostat.

