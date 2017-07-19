Ponte Stretto: Salvini, entro ottobre risposta Corte Conti

'Se ci sara' ok, a novembre cantieri' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ott - 'Tra questa settimana e la fine di ottobre la Corte dei Conti dara' la sua risposta sul percorso del Ponte sullo Stretto. Se, come mi auguro, ci sara' l'ok della Corte dei Conti sulla regolarita' delle procedure, va in Gazzetta (la delibera Cipess, ndr). Vuol dire che a novembre, il primo cantiere, le prime imprese e la prima manodopera, dopo un secolo di chiacchiere, saranno sulla sponda calabrese e sulla sponda siciliana'. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini intervenendo al Forum di Conftrasporti Confcommercio, questa mattina a Roma.

