            Notizie Radiocor

            Ponte Stretto: Salvini, contratti riprenderanno dopo registrazione Corte conti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 dic - 'I contratti con il general contractor e gli altri affidatari riprenderanno efficacia dopo la registrazione della Corte conti. La penale per il blocco dei lavori sarebbe del 4% dei lavori non eseguiti che e' la meta' dell'8% previsti dal codice appalti.

            Sono previste penali a carico anche del general contractor se non rispettasse gli impegni. La realizzazione del ponte e' il piu' forte volano per gli altri interventi in Sicilia e Calabria. Dobbiamo dare ai cittadini tempi di viaggio migliori tra le due regioni. Il ponte va avanti insieme a tutte le altre opere'. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, durante il question time alla Camera relativamente alla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto nelle more dei pronunciamenti della Commissione europea relativi all'impatto ambientale.

