Ponte Stretto: Salvini, con Dl infrastrutture portati avanti rilievi Corte Conti

Obiettivo partire con lavori entro 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - "La Corte dei Conti ha fatto alcuni rilievi e noi che siamo rispettosi di tutti i rilievi e di tutte le riflessioni abbiamo portato in Consiglio dei Ministri e porteremo avanti quelli che sono stati i suoi rilievi, quindi le interlocuzioni con la Commissione europea sulle tematiche ambientali, il passaggio autorizzativo di alcuni enti statali per poi procedere all'avvio di cantieri, che avremmo potuto aprire gia' l'anno scorso, questo era l'obiettivo poi c'e' stato l'intervento della Corte dei Conti e quindi vuol dire che l'obiettivo non e' piu' il 2025 che si e' chiuso ma e' il 2026". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo salvini intervenendo a 24 Mattino a Radio24 rispondendo ad una domanda sul Dl infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei ministri e sulla tempistica per l'avvio dei cantieri del Ponte sullo Stretto. "Io sono pronto domani - ha aggiunto Salvini - poi dipende da quando il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Authority della regolamentazione dei trasporti dovranno dare il loro parere, quindi conto che sia questione di mesi e non di piu'. Nessuno pensava che la Corte dei Conti chiedesse passaggi che formalmente non erano richiesti, pero' noi quello che ci chiedono di fare per fare un ponte, per fare una stazione dell'alta velocita', per fare delle opere olimpiche, cerchiamo di seguire tutto quello che ci viene chiesto. Per le olimpiadi ci siamo arrivati, per il ponte conto che avremo la stessa sorte".

