Ponte Stretto: Salvini, avvio dei cantieri previsto per questa estate

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - 'L'avvio dei cantieri per il Ponte sullo Stretto, se entro giugno verra' approvato il progetto, e' previsto per l'estate 2025. Oltre al ponte ci saranno 40 chilometri di strade e ferrovie su entrambi i lati. Il costo del manufatto ponte e' inferiore della meta' dei costi generali. Questa estate e' quella dove ci saranno gli operai per la pre-cantierizzazione. Le stime parlano di 120mila unita' operative con aziende di tutta Italia coinvolte'. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in un incontro con la stampa al termine di una riunione degli esperti anti-mafia che a vario titolo collaboreranno in previsione dei lavori per il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.

