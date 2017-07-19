Ponte Stretto: Salvini, attira investimenti, non e' cattedrale nel deserto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ago - Il ministro dei trasporti e Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini difende la scelta del Governo con il via libera definitivo al Ponte sullo Stretto di Messina. Il Ponte, afferma in un'intervista al Corriere della Sera, "e' un'opera che attira investimenti e ricchezza, esattamente come lo e' stata a suo tempo l'Autostrada del Sole. Il Ponte e' esattamente l'opposto del reddito di cittadinanza o della Cassa del Mezzogiorno. E fara' felici anche le regioni del Nord: le imprese settentrionali, quelle lombarde in primis come certificato da OpenEconomics , saranno le piu' coinvolte nella costruzione. E un Sud piu' sviluppato sara' un vantaggio per tutti". Secondo il Vice premier il Ponte "Non sara' una cattedrale nel deserto. Perfino l'Europa guarda con interesse, perche' verra' davvero realizzato il corridoio che dal Mediterraneo correra' fino al Nord del Vecchio Continente".

Riguardo ai molti 'no' all'opera che iniziano ad emergere afferma: "Sono dispiaciuto ma non sorpreso dai troppi no ideologici. A sinistra c'e' chi tifa contro il Ponte perche' pensa di danneggiare la Lega. Ma il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia sara' un successo per tutti". Salvini aggiunge: "Voglio che l'Italia non si accontenti, che i nostri figli abbiano un futuro, che torniamo ad essere i numeri uno al mondo come in passato". In un altro passaggio Salvini auspica che non si ricrei per il Ponte sullo Stretto quel clima di violenza che ha caratterizzato la Val di Susa con i cantieri per la Torino-Lione. "Spero di no, e per questo mi appello alla responsabilita' anche dell'opposizione: spero che nessuno soffi sul fuoco. A Pd e 5 Stelle ricordo che il reddito di cittadinanza e' costato agli italiani piu' di 34 miliardi, senza lasciare traccia. I 13 miliardi del Ponte rimarranno nei secoli".

red-Ggz

(RADIOCOR) 10-08-25 10:37:52 (0142)INF 5 NNNN