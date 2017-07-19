Ponte Stretto: Salvini, 45mila domande per lavorare a progetto

'Eccezionale promozione per ingegneria italiana nel mondo' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 20 mag - "Il Ponte di Messina sara' una eccezionale promozione per l'ingegneria italiana nel mondo. Immaginate che per partecipare alla costruzione del Ponte sono state inviate 45mila domande in pochi giorni per lavorare al progetto per farvi capire la fame, la voglia e l'utilita' dello strumento". Cosi' il vicepremier e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al Festival dell'Economia di Trento organizzato da Il Sole24Ore.

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