Ponte Stretto: Salini, progetto per l'Italia, noi ci crediamo

In Calabria e Sicilia scuole di formazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Meda, 15 dic - Il Ponte sullo Stretto di Messina 'e' un progetto per l'Italia e per gli italiani. E' un importante sistema di collegamento per una parte importante del Paese'. Lo ha affermato il ceo di Webuild, Pietro Salini, a margine della presentazione delle nuove tratte della Pedemontana. 'Per noi e' un progetto d'interesse, ovviamente sta alla politica decidere come e quando farlo. In Calabria e in Sicilia stiamo aprendo delle scuole di formazione per formare i tecnici che realizzeranno i cantieri gia' aperti nelle due regioni e in previsione della realizzazione del ponte. Quindi ci crediamo', ha concluso.

