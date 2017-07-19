Ponte Stretto: Morelli, delibera firmata dal Cipess e' ora alla Corte dei Conti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - Il Sottosegretario alla Presidenza con delega al Cipess, Alessandro Morelli rende noto, in un comunicato, che la delibera di approvazione del Ponte sullo Stretto di Messina e' ora all'esame della Corte dei Conti. In particolare la nota riporta che: 'A seguito della firma del presidente del Consiglio e del sottosegretario al Cipess, il Dipartimento per la Programmazione Economica ha inviato la delibera di approvazione del Ponte sullo Stretto di Messina'. "Abbiamo rispettato i tempi tecnici legati alle valutazioni del Mef e firmato celermente la delibera piu' importante del Cipess per questa legislatura", spiega il Sottosegretario. "Non resta che attendere il lavoro della Corte sulla delibera e i suoi 91 allegati per dare il via ai cantieri dell'opera del Secolo", conclude Morelli.

com-vmg

(RADIOCOR) 10-09-25 18:19:42 (0570)GOV,PA,INF 5 NNNN