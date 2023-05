Ponte Stretto: Folgiero, se Paese chiama, Fincantieri c'e' -2

Stop Tar a diga Genova? 'Andare avanti, progetto bandiera' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mag - Ma c'e' un'altra commessa di Fincantieri, anche qui in consorzio con Webuild, salita alla ribalta in queste ore. Il Tar della Liguria, infatti, ha da poco annullato l'aggiudicazione della gara per la diga foranea del porto (cosa che pero' non dovrebbe comportare l'annullamento del contratto). 'E' una commessa importante per il territorio e per Genova, una prosecuzione logica del ponte e un progetto bandiera per il Paese - ribatte Folgiero - bisogna spingere su quel progetto e proteggerlo'.

Enr-

(RADIOCOR) 10-05-23 15:40:14 (0476) 5 NNNN