Ponte Stretto: Corte Conti, no al visto di legittimita' per delibera Cipess (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ott - La Corte dei Conti nega il visto di legittimita' alla delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto di Messina.

In particolare, la sezione centrale di controllo di legittimita' su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, si legge in una nota stampa, all'esito della Camera di consiglio seguita all'adunanza di oggi, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera Cipess numero 41 del 2025 sul Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria.

Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita deliberazione entro 30 giorni.

Com-Sim.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 29-10-25 20:02:09 (0785)NEWS,PA,INF 5 NNNN