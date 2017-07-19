Dati
            Notizie Radiocor

            Ponte Stretto: Corte Conti, no al visto di legittimita' per delibera Cipess (RCO)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ott - La Corte dei Conti nega il visto di legittimita' alla delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto di Messina.

            In particolare, la sezione centrale di controllo di legittimita' su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, si legge in una nota stampa, all'esito della Camera di consiglio seguita all'adunanza di oggi, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera Cipess numero 41 del 2025 sul Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria.

            Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita deliberazione entro 30 giorni.

            Com-Sim.

