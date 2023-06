Ponte Stretto: Anac, rapporto squilibrato tra pubblico e privato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 giu - 'Rileviamo uno squilibrio nel rapporto tra il concedente pubblico e la parte privata, a danno del pubblico, sul quale finisce per essere trasferita la maggior parte dei rischi'. Cosi' il presidente dell'Autorita' Anticorruzione Giuseppe Busia, e' tornato a parlare del decreto legge n.35/2023 da poco convertito in legge dal Parlamento che ha riavviato l'iter di realizzazione del 'collegamento stabile' tra Sicilia e Calabria. Presentando la Relazione annuale alla Camera Busia non ha mancato di notare che l'operazione Ponte e' stata rimessa in pista 'sulla base di un progetto elaborato oltre dieci anni fa'. E che 'sono stati, da parte di Anac, proposti alcuni interventi emendativi volti a rafforzare le garanzie della parte pubblica, non accolti, tuttavia, dal Governo in sede di conversione del decreto'.

