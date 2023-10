Ponte Stretto: al Mit riunione Salvini-comitato scientifico

Il ministro: opera strategica per il Paese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - Oggi al Mit c'e' stato un incontro informale tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e i componenti del comitato scientifico per la realizzazione del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. Lo comunica il Mit in una nota, specificando che all'incontro era presente, tra gli altri, l'ad della Societa' Stretto di Messina Pietro Ciucci. "La riunione e' stata utile per pianificare il lavoro", si legge nella nota. Il ministro Salvini, informa sempre il comunicato del Mit, "ha ribadito la determinazione per realizzare un'opera che ha definito 'strategica per tutto il Paese'".

com-fro

(RADIOCOR) 12-10-23 17:59:13 (0601)INF 5 NNNN