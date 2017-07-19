Ponte Morandi: Salvini, dramma che ha mostrato forza Italia, ricostruzione record

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 ago - "Sette anni fa, il crollo del Ponte Morandi spezzo' 43 vite e lascio' una ferita profonda nel cuore di Genova, della Liguria e di tutta l'Italia. Oggi ci stringiamo alle famiglie delle vittime, ai loro cari, a tutti coloro che hanno vissuto sulla propria pelle le conseguenze di un dramma che non sarebbe mai dovuto accadere. Nel ricordo di chi non c'e' piu', rendiamo onore alla reazione straordinaria di una Citta', di una Regione, di un Paese che, all'indomani della tragedia, seppero unirsi per ricostruire in tempi record un'opera sicura e moderna, superando divisioni, ostacoli e burocrazia. Un risultato che ha mostrato la forza dei genovesi e dei liguri, la determinazione di tutta la nazione, l'eccellenza del nostro ingegno e la capacita' di rialzarsi. E' questa l'Italia dei SI': quella che sceglie di guardare avanti e trasformare il dolore in futuro". Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in memoria della tragedia del Ponte Morandi.

