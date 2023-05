Ponte Messina: Salvini, probabilmente non ci arriveremo entro il 2030

"Pero' sicuramente non ci andremo lontani" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - Il Ponte tra Sicilia e Calabria "e' previsto dall'Unione Europea come da ultimare entro il 2030; probabilmente non ci arriveremo per il 2030 pero' sicuramente non ci andremo lontani". Cosi' il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini rispondendo nel question time nell'Aula del Senato a una domanda di alcuni senatori della Lega volta a conoscere la situazione degli investimenti infrastrutturali in Sicilia. Nella risposta il ministro ha ricordato che in Sicilia sono programmati investimenti "per circa 15 miliardi di euro" di opere stradali e "per circa 13 miliardi di euro" di opere ferroviarie.

Fro

(RADIOCOR) 18-05-23 16:36:42 (0488)INF 5 NNNN