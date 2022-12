Ponte Messina: Salvini: incontro con commissaria Ue il 4 dicembre

Dopo l'adeguamento del progetto valuteremo costi e congruita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 dic - Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina "sara' aggiornato: una volta fatto si stimeranno i costi, che non dipendono da me, e valuteremo la congruita' di andare avanti su questa opera". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini illustrando le linee programmatiche del suo ministero alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera. Salvini ha parlato rispondendo a una domanda del deputato Angelo Bonelli (Europa Verde) che ha chiesto di conoscere i costi stimati dell'opera. Il deputato ha anche citato la commissaria Ue Adina Valean, la quale avrebbe escluso la possibilita' di co-finanziare l'opera nell'ambito del programma per realizzare le reti Ten. Il ministro ha replicato che "con la commissaria Ue (Valean, ndr) saro' a cena domenica sera, non dovro' aspettare mesi per avere una risposta: se l'opera e' prioritaria me lo si dice, se non e' prioritaria me lo si dice altrettanto". Quanto alla priorita' dell'opera, indicata nel Ddl Bilancio, Salvini ha citato anche lui la commissaria Velean nella risposta data nel maggio 2021 a una interrogazione parlamentare. In quella sede, ha riferito Salvini, la commissaria Ue ai Trasporti avrebbe affermato "che sul collegamento stabile tra Sicilia e Italia continentale, parte del corridoio Ue, sara' possibile finanziare studi preliminari e attivita' di appalto all'interno di alcuni programmi Ue nell'ambito del quadro finanziario pluriuennale 2021-2027, nonostante non rientri tra le tratte pre-identificate del programma Cef" (Connecting Europe facility).

