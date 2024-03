Ponte Messina: Salini, stima 6mila occupati in Sicilia nei prossimi 2 anni

'Terremoti e vento? Ingegneria risolve problemi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 mar - 'L'impatto sul Pil del Ponte e' rilevante, stiamo mettendo in piedi due scuole per la formazione: una in Calabria, l'altra vicino Catania. L'Universita' Bocconi prevede un impatto occupazionale di 120mila persone circa, noi prevediamo un picco di 8mila persone come impiegati diretti del Ponte senza contare i fornitori e stimiamo di impiegare 6mila persone nei prossimi due anni solo in Sicilia'. Cosi' al programma ReStart su Rai Tre l'a.d. di Webuild, Pietro Salini, che ha poi parlato nel dettaglio dell'infrastruttura: 'I ponti sospesi sono per definizione piu' resistenti ai terremoti di qualunque altra struttura proprio per come sono fatti' e anche rispetto al pericolo vento 'il ponte e' progettato per resistere a folate di vento fino a 300 km/h, mentre il massimo registrato negli ultimi 100 anni e' di 100 km/h per un breve periodo. L'ingegneria questi problemi li risolve, se invece dobbiamo discutere di utilita' del ponte - chiosa - questo spetta alla politica'. Quanto al rischio di infiltrazioni della criminalita' organizzata, 'noi - rivendica - abbiamo nominato Gianni de Gennaro a capo del consorzio Eurolink. In Italia il rischio di infiltrazioni mafiose c'e' soprattutto nelle piccole cose, ma quando entrano in gioco grandi aziende che adottano protocolli di legalita' e trasparenza continua e' piu' difficile'.

Enr-

(RADIOCOR) 22-03-24 12:15:25 (0300)INF 5 NNNN