Ponte Messina: Prestigiacomo (Fi), mozione alla Camera per far ripartire progetto

'Dopo le parole di Franceschini e l'apertura di Conte' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 giu - "Ho presentato, a nome del gruppo di Forza Italia, una mozione alla Camera in merito alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. In questi ultimi giorni il dibattito politico intorno alla realizzazione di questa grande opera e' ripartito: speriamo non si tratti solo di parole, ma che ci siano presto fatti concreti". Lo annuncia in una nota Stefania Prestigiacomo, vice presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio

"Il Ponte sullo Stretto - osserva - rappresenta una grandissima occasione di sviluppo per la Sicilia, per la Calabria, e per l'intero Paese. Ogni progetto di alta velocita' per il Mezzogiorno passa anche attraverso un collegamento veloce, ormai indispensabile, tra la Sicilia e il resto della Penisola. Adesso anche al Governo, prima le parole del ministro Franceschini, ieri l'apertura del premier Conte, sembrano aver capito che non realizzare questa grande infrastruttura costerebbe alle casse dello Stato piu' della sua effettiva costruzione. Meglio tardi che mai". Prestigiacomo conclude spiegando che "Forza Italia ha presentato una mozione perche' sia il Parlamento il luogo chiave per riaprire definitivamente il dibattito sul tema e per far ripartire un progetto chiave per il rilancio economico del Paese. Non perdiamo ulteriormente tempo'.

