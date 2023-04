Ponte Messina: Occhiuto, risorse vanno trovate nel confronto con Ue (Radio24)

I fondi esistenti vanno riprogrammati in funzione dell'opera (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 apr - "Non sono preoccupato e mi pare che non sia neanche una notizia, una novita', si sapeva che non c'erano ancora le risorse per il Ponte sullo Stretto, sono risorse da reperire attraverso il confronto con l'Europa, c'e' la disponibilita' delle due regioni piu' immediatamente interessate, la Sicilia innanzitutto e poi anche la Calabria, di partecipare al finanziamento di quest'opera pubblica, pero' e' tutto ancora da stabilire". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervistato da 24 Mattino su Radio 24. "C'e' sicuramente la voglia di farlo - ha sottolineato Occhiuto - si tratta di individuare le forme di finanziamento in Europa: l'Italia attraverso l'Europa puo' contare su risorse importanti, si tratta di riprogrammarle nella direzione di fare anche questa opera strategica per il nostro paese".

