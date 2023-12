Ponte Messina: Governo conferma investimenti ma rimodula fonti finanziamento

Le modifiche nel quarto emendamento Governo alla manovra (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 dic - Con l'emendamento presentato dal Governo al Ddl bilancio in commissione Bilancio del Senato vengono riviste dall'Esecutivo, tra le altre cose, le fonti di finanziamento del Ponte sullo Stretto di Messina. In particolare le modifiche all'art.56 prevedono un investimento complessivo che resta di 11.630 milioni di euro dal 2024 al 2032 ma a carico del bilancio dello Stato la spesa complessiva e' ora di 9.312 milioni; 718 milioni passano ora a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione in quota alle amministrazioni centrali/ministeri, e 1.600 milioni di euro sempre a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione ma imputati sulle risorse per le Regioni Sicilia e Calabria.

