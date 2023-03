Ponte Messina: Folgiero, ruolo Fincantieri? 'Noi per l'Italia ci siamo sempre' (RPT)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Napoli, 17 mar - Fincantieri non si tirera' indietro se ci sara' un ruolo da svolgere per costruire il Ponte sullo Stretto. "Noi per l'Italia ci siamo sempre" risponde Folgiero a Radiocor che gli chiede della novita' del decreto varato dal Governo per far ripartire l'iter per la grande infrastruttura del Mezzogiorno. Il nuovo piano industriale di Fincantieri si concentra sulla costruzioni di navi ma il settore delle infrastrutture, nato dalla diversificazione decisa dalla precedente gestione, che "non ci ha dato finora soddisfazioni" va comunque "rafforzato per eseguire il **backlog** che abbiamo" quindi, osserva Folgiero che interviene a Feuromed a Napoli "non e' che se rafforziamo le infrastrutture non facciamo il core business".

