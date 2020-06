Ponte Messina: Conte, non declamo opere immaginifiche, valutero' senza pregiudizi

Rete infrastrutturale inaccettabile,tra Basilicata e Sicilia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 giu - "Io non voglio declamare opere immaginifiche, ho parlato di una rete infrastrutturale viaria che e' inaccettabile, ho parlato di Basilicata, di binario unico, del completamento dell'Alta velocita' che deve riguardare anche Venezia, di Roma-Pescara... per non parlare della Sicilia. Quando ci metteremo a un tavolo, senza pregiudizi valutero' anche il Ponte sullo Stretto". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Bof

(RADIOCOR) 03-06-20 19:01:59 (0591)PA,INF 5 NNNN