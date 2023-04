Ponte Messina: Busia (Anac), occhio a vincoli Ue su aumento dei costi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 apr - Fare attenzione ai vincoli europei che impongono di fare una gara in caso di aumento eccessivo dei costi del progetto. E' il suggerimento che il presidente dell'Autorita' Anticorruzione (Anac) Giuseppe Busia ha rivolto al Parlamento, nel corso dell'audizione sul decreto legge 35/2023 che ha risvegliato dal sonno il progetto del Ponte di Messina, con un costo che il Def ha rivalutato in 13,5 miliardi cui sono da aggiungere almeno 1,1 miliardi per le opere ferroviarie complementari lato Calabria e Sicilia. L'attenzione di Busia si e' concentrata inizialmente sulla scelta del governo di non rifare una gara ma di resuscitare il progetto aggiudicato con il bando del 2004 (al costo di 3,9 miliardi). 'Esiste un vincolo europeo, previsto dall'articolo 72 della direttiva appalti, che opportunamente il decreto richiama, che stabilisce alcuni paletti da non superare se si vuole evitare la gara', ha spiegato Busia. Tra questi Busia ha citato in particolare il vincolo di non superare con l'aumento di costi il 50% dell'importo originario del contratto. 'Questo aspetto - ha sottolineato Busia - impone una verifica attenta del Parlamento sulla scelta di non effettuare una nuova gara'.

