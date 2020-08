Ponte Genova: al via inaugurazione con Mattarella a 2 anni da crollo Morandi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 ago - Taglio del nastro per il nuovo ponte 'San Giorgio' di Genova a distanza di due anni dal crollo dell'ex Morandi, che il 14 agosto del 2018 provoco' 43 vittime. La nuova struttura, su progetto dell'archistar Renzo Piano, e' stata realizzata da Webuild (Salini-Impregilo) e Fincantieri. Ad inaugurare il ponte sul viadotto Polcevera e' stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assieme al premier Giuseppe Conte, il sindaco di Genova, Marco Bucci, che in questi anni ha ricoperto anche il ruolo di commissario per la ricostruzione, e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti

Presenti, tra gli altri, diversi esponenti del governo e il presidente della Camera Roberto Fico. Prima dell'inaugurazione il Capo dello Stato ha incontrato in forma privata il Comitato dei familiari delle vittime (assente alla cerimonia). L'infrastruttura e' lunga 1.067 metri, con le 18 pile alte fino a 45 metri che sorreggono l'opera, con i 19 impalcati e 67mila metri cubi di calcestruzzo. Tra le curiosita', questa mattina in conferenza stampa Bucci ha raccontato che diversi genovesi si sono gia' prenotati per poter attraversare, per primi, il nuovo ponte una volta che sara' aperto al traffico veicolare (riapertura prevista tra la sera del 4 agosto e la mattina successiva).

