Ponte Aulla: sindaco Arcola sub-commissario per la viabilita' locale spezzina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ago - In accordo con il presidente Enrico Rossi, commissario per la ricostruzione del Ponte di Aulla, il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, ha concordato l'opportunita' di nominare Monica Paganini, sindaco di Arcola (La Spezia), sub-commissario per la viabilita' locale del territorio spezzino, fortemente penalizzato dal crollo del viadotto dello scorso 8 aprile. Il ministro De Micheli ringrazia Monica Paganini per la disponibilita' dimostrata e confida che la nomina possa agevolare in tempi brevi l'individuazione delle migliori soluzioni per il ripristino

di una ordinata mobilita' nel territorio spezzino. com-ler

